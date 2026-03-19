Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Iranul și-a pierdut capacitățile esențiale în urma conflictului declanșat la finalul lunii februarie, susținând că regimul de la Teheran nu mai poate îmbogăți uraniu și nici produce rachete balistice.

În cadrul unei conferințe de presă — a doua susținută de la începutul războiului, pe 28 februarie — liderul israelian a afirmat că Iranul „este mai slab ca niciodată”, în timp ce Israelul și-a consolidat poziția strategică în regiune.

„Am obținut realizări semnificative. Iran nu mai are capacitatea de a îmbogăți uraniu și nu mai poate fabrica rachete balistice”, a declarat Netanyahu, adăugând că Israelul este în prezent „o putere regională — și unii ar spune chiar o putere mondială”.

Declarațiile vin în contextul escaladării conflictului dintre Israel și Iran, care a generat tensiuni majore în Orientul Mijlociu și îngrijorări la nivel internațional privind securitatea regională și programul nuclear iranian. De-a lungul anilor, comunitatea internațională a acuzat Teheranul că dezvoltă capacități nucleare cu potențial militar, acuzații respinse constant de autoritățile iraniene.

În același timp, oficialii israelieni susțin că operațiunile militare recente au vizat infrastructura strategică a Iranului, inclusiv facilități asociate programului nuclear și producției de armament. Nu există însă, deocamdată, o confirmare independentă completă a amplorii acestor distrugeri.