Ninge frumos la Cavnic, iar temperatura este în jur de 0°C. Veștile sunt bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă: până mâine seară sunt anunțate precipitații, iar de miercuri revine soarele – combinația perfectă pentru condiții excelente pe pârtie.

La SuperSki Cavnic, pârtiile și instalațiile funcționează ZILNIC, după următorul program:

Luni – Vineri: 10:00 – 20:00

Sâmbătă: 09:00 – 20:00

Duminică: 09:00 – 19:00

Programul prelungit pe nocturnă este ideal mai ales pentru cei mici aflați în vacanță și pentru părinții care își doresc o ieșire la munte în timpul săptămânii.

Toate pârtiile și instalațiile sunt deschise zilnic. Detalii actualizate despre programul fiecărei instalații pot fi consultate pe:

👉 www.superskicavnic.ro

Stratul proaspăt de zăpadă și programul extins fac din această săptămână momentul perfect pentru o escapadă la schi!

