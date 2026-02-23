În acest weekend, jandarmii montani de la Cavnic au găsit pe pârtia de schi un portofel care conținea documentele de identitate, permisul de conducere dar și mai mulți bani ai unui schior.

Persoana a fost contactată de jandarmi pentru a-i fi returnat portofelul, însă pot exista situații în care aceste bunuri să nu mai fie găsite.

Îndeamnăm iubitorii sporturilor de iarnă care se îndreaptă spre pârtiile de schi: să manifeste prudență atunci când aleg modul de păstrare al bunurilor personale în timp ce schiază; să folosească îmbrăcăminte care conține buzunare interioare securizate (se închid cu fermoar); Recomandăm turiștilor să ia cu ei pe pârtie doar strictul necesar, depozitând la locul de cazare bunurile care nu sunt necesare pe pârtie (documente, bani etc.).