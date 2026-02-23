În contextul „Anului Constantin Brâncuși”, sculptura „Păsărea în spațiu” a deschis perspective multidisciplinare după ce i-a fost contestată valoarea artistică, iar Constantin Brâncuși a devenit un reper important inclusiv în evoluția dreptului cultural.

Tribunalul Maramureș și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și-au propus să îl omagieze pe marele sculptor român printr-o abordare interdisciplinară a operei sale, în cadrul evenimentului „Brâncuși privit prin dosare juridice”, desfășurat la 20 februarie 2026, la Palatul Justiției. Manifestarea a reprezentat o dezbatere despre drept, estetică și istoria artei, având în centru celebrul litigiu din Statele Unite ale Americii privind recunoașterea ca operă de artă a uneia dintre sculpturile intitulate „Păsăre în spațiu”, proces care a redefinit modul de încadrare juridică a artei moderne.

La eveniment au participat conf. univ. dr. Paul Popovici, din partea Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prof. univ. dr. Ioan Liviu Tăut, directorul Filialei Baia Mare, av. Ioan Sas, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, av. Florin Andreicuț, decanul Baroului Maramureș, Ioan Doru Dăncuș, primarul Municipiului Baia Mare, precum și judecătorul Lucian Verdeș, președintele Tribunalului Maramureș. Publicul a fost format din judecători, avocați, studenți și grefieri.