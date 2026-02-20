La sediul ISU Maramureș a avut loc analiza activității în anul 2025 a instituției, în cadrul unei prezentări la care au participat, prin videoconferință, Inspectorul General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, general Dan-Paul Iamandi, alături de subprefectul Rudolf Stauder și dr. Dacian Juca, medic șef UPU-SMURD Maramureș.

Anul 2025 a fost unul intens, marcat de provocări, dar și de capacitatea exemplară de răspuns a salvatorilor maramureșeni: 28.027 de apeluri preluate prin dispeceratul ISU Maramureș, 10.630 de situații de urgență care au necesitat alertarea forțelor noastre, cu o medie de 29 de intervenții pe zi, 8.432 de misiuni de asistență medicală gestionate de echipajele SMURD și de pompieri, 1.094 de controale desfășurate de inspectorii de prevenire pentru a preîntâmpina situațiile de risc.

În semn de apreciere a conduitei și pregătirii profesionale, implicării și initiativei în muncă, și pe baza mai multor criterii analizate, a fost oferită distincția de POMPIERUL ANULUI 2025, plt. adj. șef Pop Gelu, din cadrul Detașamentului de Pompieri ”cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare.