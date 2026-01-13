Personalul de specialitate din cadrul Serviciului Medicină Școlară, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială, a desfășurat, în această perioadă, alături de triajul epidemiologic de după vacanță, o serie de activități de informare dedicate elevilor din municipiul Baia Mare, dar și părinților acestora, având ca scop promovarea măsurilor de prevenție specifice sezonului rece.

Acțiunile au vizat creșterea gradului de conștientizare privind importanța adoptării unui comportament responsabil pentru menținerea stării de sănătate, în contextul temperaturilor scăzute și al creșterii riscului de îmbolnăvire. Specialiștii din cadrul Serviciului Medicină Școlară le-au oferit elevilor informații adaptate vârstei despre prevenirea îmbolnăvirilor, îmbrăcămintea și încălțămintea potrivită, siguranța în curtea școlii, precum și sfaturi despre ce trebuie să facă atunci când se simt rău.

Totodată, părinții au fost informați cu privire la recunoașterea primelor simptome ale afecțiunilor respiratorii, importanța prezentării la medic atunci când este necesar și evitarea colectivității în cazul copiilor care prezintă semne de boală. Specialiștii au subliniat rolul colaborării dintre familie, școală și cadrele medicale în prevenirea răspândirii virozelor și a gripei în rândul copiilor.

Prin aceste activități, Direcția de Asistență Socială Baia Mare, prin Serviciul Medicină Școlară, își reafirmă angajamentul față de sănătatea elevilor și susține educația pentru sănătate ca element esențial în dezvoltarea armonioasă a copiilor.