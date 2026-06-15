Pajiștile alpine din Munții Rodnei oferă în această perioadă un adevărat spectacol al naturii, odată cu înflorirea bujorului de munte (rhododendron), planta care transformă peisajul într-un impresionant covor roz și atrage anual mii de turiști.





Pentru ca iubitorii muntelui să se bucure în siguranță de frumusețea naturii, jandarmii montani sunt prezenți pe Jandarmii maramureșeni reamintesc că rododendronul este o specie protejată de lege, iar ruperea sau distrugerea acestei plante poate atrage răspunderea penală.

Turiștii sunt îndemnați să respecte natura și să contribuie la conservarea acestui patrimoniu natural deosebit, pentru ca și generațiile viitoare să se poată bucura de frumusețea sa.

În cazul apariției unor situații de urgență sau a unor probleme pe traseele montane, turiștii sunt sfătuiți să solicite sprijinul jandarmilor montani din zonă sau să apeleze numărul unic de urgență 112.