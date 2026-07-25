Fotbalul, sportul care a unit generații întregi de borșeni, revine acolo unde i-a fost mereu locul: pe stadion. În data de 15 august, de la ora 17:00, Consiliul Local Borșa și Primăria Orașului Borșa organizează un eveniment de suflet – meciul de gală al foștilor jucători ai Minerului Baia Borșa, echipa care a făcut istorie și a purtat cu mândrie numele orașului în competițiile fotbalistice din România.

Pentru mulți dintre cei care vor fi prezenți, nu va fi doar un meci, ci o întoarcere în timp. Vor retrăi emoțiile tribunelor pline, bucuria victoriilor și respectul pentru oamenii care au construit, prin pasiune și sacrificiu, identitatea fotbalului borșean.

Minerul Baia Borșa a fost mai mult decât o echipă de fotbal. A fost un simbol al comunității, al spiritului de luptă și al mândriei locale. De pe terenurile acestei echipe au plecat fotbaliști care au făcut cinste Borșei și au dus numele orașului în fotbalul românesc. Printre aceștia se numără Florin Frunză, supranumit „Dobrin”, Feri Dican și Gheorghe Mihali, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști pe care i-a dat Maramureșul. Gheorghe Mihali a evoluat la cel mai înalt nivel, fiind component al echipei naționale a României și făcând parte din lotul care a participat la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, în 1994, performanță care rămâne un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate borșeană.

Un moment deosebit al evenimentului îl va reprezenta prezența profesorului Nicolae Tanca, una dintre personalitățile marcante ale fotbalului maramureșean. Antrenor respectat și formator de excepție, profesorul Tanca și-a dedicat întreaga activitate descoperirii și pregătirii tinerelor talente, contribuind decisiv la formarea unor jucători care au evoluat în toate eșaloanele fotbalului românesc. Pentru generații întregi de sportivi, numele său este sinonim cu profesionalismul, disciplina și pasiunea pentru fotbal.

Evenimentul din 15 august este un omagiu adus tuturor celor care au îmbrăcat tricoul Minerului Baia Borșa și au făcut ca acest club să fie respectat pe terenurile din România. Este, totodată, o invitație adresată întregii comunități de a fi alături de foștii jucători și de a demonstra că istoria și valorile sportului borșean nu sunt uitate.

Pe 15 august, stadionul din Borșa va fi din nou locul în care trecutul și prezentul se întâlnesc, iar aplauzele suporterilor vor răsplăti o generație care a scris una dintre cele mai frumoase pagini din istoria sportului local. O zi dedicată respectului, recunoștinței și dragostei pentru fotbalul care a făcut cunoscut numele Borșei în întreaga țară.