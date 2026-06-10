Scene terifiante la Belfast, unde trecătorii au intervenit să oprească decapitarea unui irlandez de 40 de ani în plină stradă. Premierul Keir Starmer spune că nu tolerează astfel de lucruri. Dar până una alta poliția britanică e mai preocupată să facă descinderi la cei care „ofensează” scriind pe rețelele sociale.

Europa a fost cucerită fără tancuri, cu toate armatele în cazărmi și cheltuieli de miliarde de euro pentru înarmare. Cei care monopolizează pozițiile de influență în media, școli și politică au acționat ca o veritabilă coloană a cincea împotriva propriei populații. Au descurajat-o sistematic să conștientizeze gravitatea situației, au îngenuncheat-o cu complexe de vinovăție și de auto-dispreț, i-au izolat și denigrat pe cei realiști.