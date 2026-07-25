Copiii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani sunt invitați să descopere magia cărților în cadrul Clubului de Lectură organizat la Filiala Traian a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare.

Într-o atmosferă prietenoasă și relaxată, participanții vor citi împreună cărți captivante, vor explora lumi fascinante, vor discuta despre personajele preferate și vor împărtăși impresii și idei alături de alți tineri pasionați de lectură.

Organizatorii îi încurajează pe copii să vină cu un caiet în care să își noteze gândurile despre cărțile citite, citatele preferate și titlurile care i-au inspirat. Fiecare întâlnire este gândită ca o nouă aventură în lumea literaturii și o oportunitate de a lega prietenii prin pasiunea comună pentru citit. Clubul de Lectură se desfășoară la Filiala Traian, iar următoarea întâlnire este programată luni, între orele 16:00 și 18:00.

Prin această inițiativă, biblioteca își propune să îi apropie pe cei mici de lectură și să le ofere un spațiu în care imaginația, creativitatea și dialogul să fie în centrul fiecărei întâlniri.