Nistru a devenit, pentru o zi, punctul de întâlnire al pasionaților de tir cu arcul, odată cu desfășurarea etapei a IV-a din cadrul ATB 3D Archery Summit Series 2026. Competiția a reunit numeroși sportivi și iubitori ai acestui sport, care au oferit un spectacol bazat pe precizie, concentrare și fair-play.

Printre participanții la eveniment s-a numărat și primarul orașului Tăuții-Măgherăuș, Dumitru Marinescu, care a răspuns invitației organizatorilor și a transmis aprecierea sa pentru modul în care a fost pregătită competiția.

Edilul a subliniat importanța organizării unor astfel de evenimente în comunitate, considerând că acestea contribuie la promovarea sportului, a unui stil de viață activ și la consolidarea imaginii orașului ca gazdă pentru competiții de nivel național.

„Mă bucur de fiecare dată când astfel de competiții sunt organizate în orașul nostru. Felicit organizatorii pentru implicare și profesionalism și le doresc mult succes tuturor concurenților”, a transmis Dumitru Marinescu.

ATB 3D Archery Summit Series este una dintre competițiile importante dedicate tirului cu arcul în sistem 3D, disciplină care testează atât precizia, cât și capacitatea concurenților de a se adapta terenului și condițiilor din natură. Etapa de la Nistru a confirmat încă o dată interesul tot mai mare pentru această ramură sportivă și potențialul zonei de a găzdui evenimente de acest nivel.