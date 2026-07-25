Personalul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației participă la un amplu program de instruire în acordarea primului ajutor și intervenția în situații de urgență, desfășurat în parteneriat cu Crucea Roșie Română-Filiala Maramureș. Programul include atât sesiuni teoretice, cât și exerciții practice, menite să dezvolte competențele necesare pentru intervenții rapide și eficiente în situații critice, atunci când fiecare secundă poate face diferența.

Reprezentanții Crucii Roșii Maramureș subliniază că obiectivul acestui parteneriat este consolidarea pregătirii profesionale a polițiștilor de frontieră și creșterea capacității de reacție în cazul producerii unor incidente sau urgențe medicale. Potrivit organizatorilor, programul de instruire se va desfășura pe parcursul întregului an, urmând ca până la sfârșitul lui 2026 toți membrii Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației să beneficieze de aceste cursuri.

Prin această colaborare, Crucea Roșie Română-Filiala Maramureș și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației își propun să contribuie la crearea unei comunități mai bine pregătite, mai sigure și mai responsabile în fața situațiilor de urgență.