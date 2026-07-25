Elevii maramureșeni pasionați de biologie au avut parte, în perioada 22–24 iulie, de o experiență educațională complexă în cadrul Școlii de Vară de Biologie, organizată sub egida Centrului Județean de Excelență Maramureș. Programul a îmbinat activitățile practice de laborator cu explorarea mediului natural și instruirea în acordarea primului ajutor, oferindu-le participanților oportunitatea de a învăța prin experiment și observație directă.

Prima etapă a programului s-a desfășurat la Liceul „Ep. Dr. Alexandru Rusu”, unde elevii au realizat observații macroscopice și disecții ale plămânilor, aprofundând structura și funcționarea sistemului respirator.

Activitățile au continuat în tabăra organizată la Preluca, unde cei 16 elevi participanți, împreună cu profesorii coordonatori, au studiat sistemul circulator și sistemul excretor prin disecții ale inimii și rinichilor. De asemenea, prin experimentul Luciani, aceștia au demonstrat rolul esențial al valvulelor atrioventriculare în funcționarea inimii, transformând teoria în experiență practică.

Dincolo de activitățile de laborator, programul a inclus și o drumeție în zona Piatra Cerbului, unde elevii au observat flora și fauna specifice regiunii și au admirat panorama spectaculoasă asupra Cheilor Lăpușului, completând astfel componenta științifică prin contactul direct cu natura.

Un moment important al școlii de vară l-a reprezentat instruirea în domeniul acordării primului ajutor. Doi voluntari ai Asociației pentru SMURD Maramureș le-au prezentat elevilor tehnici esențiale, precum poziția laterală de siguranță, protocolul PAS și noțiuni de resuscitare cardiopulmonară, oferindu-le competențe utile în situații de urgență.

La această ediție au participat elevi de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Liceul „Ep. Dr. Alexandru Rusu”, Școala Gimnazială Nr. 18, Liceul Teologic Penticostal, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” și Colegiul Național „Gheorghe Șincai”. Activitățile au fost coordonate de profesorii Ardelean Amalia, Lőrincz Loredana Nela și Matias Carmen.

Organizatorii subliniază că principalul obiectiv al programului a fost dezvoltarea gândirii științifice, a spiritului de observație și a competențelor practice ale elevilor, într-un cadru care încurajează colaborarea, curiozitatea și performanța.

La final, Centrul Județean de Excelență Maramureș a transmis mulțumiri Fermei Zootehnice pentru sprijinul oferit și materialul biologic pus la dispoziție, Liceului „Ep. Dr. Alexandru Rusu” pentru găzduirea activităților inițiale și Pensiunii Popasul din Pietrar – Preluca pentru ospitalitate și susținerea desfășurării taberei.

Prin astfel de inițiative, Centrul Județean de Excelență Maramureș demonstrează că educația de performanță înseamnă mai mult decât acumularea de informații: înseamnă experiențe autentice, învățare aplicată și formarea unei noi generații de tineri pasionați de știință.