Povestea a început cu o dramă prezentată public: fiica lui Ponta, aflată la Abu Dhabi, ar fi fost scoasă dintr-un transport organizat pentru repatrierea românilor. Iar vinovată ar fi, desigur, ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Sună grav. Dacă ar fi fost adevărat. Doar că, foarte repede, lucrurile au început să scârțâie. Evacuările de acest tip nu se fac după cine e tatăl tău sau după cât de cunoscut e numele din buletin. Există criterii umanitare clare: cazuri medicale, femei însărcinate, familii cu copii mici, situații de urgență reală.

Nu după principiul „eu sunt fata lui Victor Ponta”.

Iar de aici a pornit revolta. Nu atât pentru un copil – pentru că nimeni nu are ceva cu fata lui Ponta – ci pentru ideea că cineva din nomenklatura politică ar trebui să stea la rând, ca toți ceilalți.

De fapt, scandalul spune mult mai mult despre reflexele vechii clase politice.

Unde au fost aceleași voci indignate când, la Botoșani, o tânără gravidă a murit așteptând medicul? Unde erau când o femeie a născut pe trotuarul din fața unui spital? Sau când, la Spitalul Județean de Urgență Botoșani, sistemul medical a arătat din nou cât de nepăsător poate fi? Ați văzut atunci armata de foști și actuali demnitari ridicându-se la unison? Nu. Pentru că acolo era vorba despre oameni obișnuiți. Despre români fără nume grele, fără relații, fără televiziuni pregătite să sară imediat în apărare.

În schimb, acum s-a mobilizat rapid o mică armată mediatică și politică: televiziuni de știri, site-uri, politicieni și foști lideri, de la Crin Antonescu până la alți comentatori de serviciu ai sistemului. De fapt, nu e despre fiica lui Ponta. Este despre reflexul unei caste care încă se consideră deasupra regulilor. Despre ideea că, dacă ai fost premier, dacă ai relații, dacă ai acces la televiziuni, rândul se mută. Doar că, de data asta, încercarea de a transforma o situație personală într-un scandal politic a arătat exact opusul: cât de greu acceptă vechea nomenklatură să respecte aceleași reguli ca restul românilor.