Un accident rutier grav s-a produs vineri dimineață, în jurul orei 08:00, pe raza localității Sălicea, județul Cluj. În eveniment au fost implicate două autoturisme, iar în urma impactului unul dintre acestea a părăsit carosabilul și a ajuns într-o râpă cu o adâncime de aproximativ 10 metri.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, cu două autospeciale dotate cu modul de descarcerare, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

Din fericire, nicio persoană nu a rămas încarcerată. Cele cinci persoane implicate în accident au reușit să iasă singure din autoturisme până la sosirea echipajelor de intervenție.

Trei bărbați au fost evaluați medical la fața locului de către echipajele de prim ajutor. Unul dintre aceștia, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Ceilalți doi răniți au refuzat transportul la unitatea medicală.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.