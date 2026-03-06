La doar 22 de ani, abia ieșită de pe băncile școlii de poliție, ea a îmbrăcat uniforma și a pășit pe străzile comunității din Baia Mare cu un amestec de emoție, responsabilitate și determinare.

Repartizată la Compartiment de proximitate din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, a înțeles încă din primele zile că munca ei nu înseamnă doar proceduri și documente, ci mai ales oameni, povești și destine fragile care au nevoie de protecție.

Fabiana s-a remarcat rapid prin seriozitate, echilibru și empatie. În scurt timp a ajuns să gestioneze cazuri sensibile de violență în familie și să emită ordine de protecție — situații în care fiecare decizie contează, iar fiecare intervenție poate schimba viața cuiva.

În fața dramelor domestice, a știut să rămână calmă și fermă, oferind sprijin victimelor și acționând cu responsabilitate pentru aplicarea legii.

Nu a fost intimidată de complexitatea cazurilor și nici de greutatea responsabilității. A tratat fiecare dosar cu atenție, documentându-se temeinic, ascultând cu răbdare și acționând cu respect față de lege și față de oameni. Tocmai această maturitate profesională, rar întâlnită la o vârstă atât de fragedă, i-a adus aprecierea procurorilor și respectul colegilor din poliție.

Pentru mulți din comunitate, ea nu este doar un polițist, ci un sprijin. Pentru colegi, este dovada că vocația și dedicarea pot transforma tinerețea într-un atu. Pentru sistemul de justiție este un viitor profesionist care își cultivă cu sârguință calitățile unui bun polițist!

Cariera ei abia începe, dar tocmai felul cum a debutat pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu denotă că dincolo de uniformă sunt nu doar principiile unui om, ci principiile care guvernează profesia de polițist!