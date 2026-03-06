În perioada 12–14 martie, Episcopia Greco-Catolică de Oradea va găzdui Întâlnirea Națională a Operatorilor Media Catolici din România (INOMC), eveniment organizat în colaborare cu Comisia pentru Comunicații Sociale a Conferinței Episcopilor Catolici din România și structurile media ale Bisericii Catolice din țara noastră.

Evenimentul reunește responsabili media, jurnaliști și operatori ai comunicațiilor sociale din eparhiile și diecezele catolice din România, oferind un cadru de reflecție, formare și dialog asupra provocărilor actuale din spațiul media și digital.

Tema întâlnirii este inspirată din propunerea Sfântului Părinte Papa Leon al XIV-lea pentru Ziua Comunicațiilor Sociale din acest an – „A avea grijă de glasul și chipul omului”, accentuând importanța promovării unei autentice alfabetizări mediatice (Media and Artificial Intelligence Literacy – MAIL). Tema subliniază necesitatea dezvoltării gândirii critice, în special în rândul tinerilor, astfel încât comunicarea digitală să continue să respecte și să protejeze demnitatea persoanei umane.

Programul întâlnirii include sesiuni de conferințe și ateliere de lucru susținute de invitați din țară și din străinătate, momente de dialog profesional, celebrări liturgice în rit greco-catolic și latin, Calea Sfintei Cruci în Catedrala Greco-Catolică „Sf. Nicolae” precum și activități culturale dedicate vizitei orașului Oradea și participării la Concertul simfonic „Scântei de pian, furtună de orchestră” la Filarmonica de Stat Oradea.

Printre participanții și invitații evenimentului se află:

PF Claudiu Lucian-Pop – arhiepiscop major și mitropolit al Bisericii Greco-Catolice Române, președinte al Comisiei pentru Comunicații Sociale a Conferinței Episcopilor Catolici din România (CER);

ES George Bologan – ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta;

PS Böcskei László – episcop romano-catolic de Oradea și președinte al Conferinței Episcopilor Catolici din România (CER);

PS Virgil Bercea – episcop greco-catolic de Oradea și gazda întâlnirii;

Andrea Gagliarducci – jurnalist italian, analist pe teme vaticane pentru grupul Eternal Word Television Network (EWTN);

Pr. Adrian Dancă – responsabil al redacției în limba română Vatican News;

Dnd. Alina Balaj – manager comunicare la Laboratorul de Cercetare al Universității „Santa Croce” din Roma;

reprezentanți ai Radio Maria România, Maria TV, Angelus TV și ai structurilor media catolice din România.

Evenimentul se va desfășura în Aula Magna a Seminarului Teologic Greco-Catolic „Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea unde cei peste 40 de participanți vor lua parte la sesiuni tematice dedicate comunicării ecleziale, utilizării responsabile a noilor tehnologii și consolidării cooperării între responsabilii media catolici din România.

Prin această inițiativă, Conferința Episcopilor Catolici din România își reafirmă angajamentul de a sprijini o comunicare responsabilă, profesionistă și fidelă valorilor creștine, în slujba Adevărului și a demnității persoanei umane.