Spitalul Municipal Sighetu Marmației vine în sprijinul pacienților si anunță deschiderea Cabinetului de Chirurgie nr. 2 în cadrul Policlinicii Spitalului începând cu 1 februarie.

Programul de lucru al medicilor chirurgi este următorul, de luni până vineri, în zilele lucrătoare:

Cabinet Chirurgie Generală nr. 1:

Dr. Taut Utan Bogdan orele 8.00-10.00

Dr. Berciu Ildiko orele 10.00-12.00

Dr. Dicu Gabriel 12.00-14.00

Chirurgie Generală nr. 2:

Dr. Hanciuta Claudiu 8.00-10.00

Dr. Cincilei Vasile 10.00-12.00

Dr. Hanciuta Toma 12.00-14.00

Pentru a putea beneficia de consultații gratuite decontate de Casa de Asigurări, la prezentare la consultații pacienții să aibă actele obligatorii necesare. Cabinetul nr. 1 funcționează la camera 113 și cabinetul nr. 2 la camera 116.