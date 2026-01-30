Spitalul Municipal Sighetu Marmației vine în sprijinul pacienților si anunță deschiderea Cabinetului de Chirurgie nr. 2 în cadrul Policlinicii Spitalului începând cu 1 februarie.
Programul de lucru al medicilor chirurgi este următorul, de luni până vineri, în zilele lucrătoare:
Cabinet Chirurgie Generală nr. 1:
Dr. Taut Utan Bogdan orele 8.00-10.00
Dr. Berciu Ildiko orele 10.00-12.00
Dr. Dicu Gabriel 12.00-14.00
Chirurgie Generală nr. 2:
Dr. Hanciuta Claudiu 8.00-10.00
Dr. Cincilei Vasile 10.00-12.00
Dr. Hanciuta Toma 12.00-14.00
Pentru a putea beneficia de consultații gratuite decontate de Casa de Asigurări, la prezentare la consultații pacienții să aibă actele obligatorii necesare. Cabinetul nr. 1 funcționează la camera 113 și cabinetul nr. 2 la camera 116.
