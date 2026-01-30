Astăzi se împlinesc 141 de ani de la nașterea cardinalului Iuliu Hossu (30/31 ianuarie 1885), una dintre cele mai luminoase figuri ale istoriei României moderne, episcop greco-catolic, mărturisitor al credinței în perioada comunistă și cel care a citit Proclamația Unirii la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918.

Născut în Milașul Mare, în județul Bistrița-Năsăud, Iuliu Hossu a provenit dintr-o familie preoțească și a urmat studii temeinice, atât în Transilvania, cât și la Roma. A obținut doctoratul în filosofie și în teologie, fiind hirotonit preot în anul 1910. Întors în țară, a activat în cadrul Episcopiei de Lugoj, remarcându-se prin cultura sa vastă și prin implicarea în viața bisericească și educațională.

În timpul Primului Război Mondial, Iuliu Hossu a slujit ca preot militar pe front, experiență care i-a întărit convingerile legate de unitatea și destinul național al românilor. În 1917 a fost numit episcop de Gherla, iar un an mai târziu avea să intre definitiv în istorie.

La 1 Decembrie 1918, în fața zecilor de mii de români adunați la Alba Iulia, episcopul Iuliu Hossu a fost cel care a dat glas voinței naționale, citind Declarația de Unire a Transilvaniei cu România. Cuvintele sale au rămas peste timp un simbol al speranței, al dreptății și al credinței într-o Românie unită.

Destinul său avea însă să fie marcat de suferință. După instaurarea regimului comunist, Biserica Română Unită cu Roma a fost scoasă în afara legii, iar Iuliu Hossu a fost arestat în 1948. A petrecut ani grei în închisori și domiciliu forțat, refuzând să renunțe la credință. Pentru statornicia sa, a fost creat cardinal „in pectore” de Papa Paul al VI-lea, recunoaștere făcută publică abia după moartea sa.

Astăzi, la 141 de ani de la naștere, cardinalul Iuliu Hossu rămâne un reper moral și spiritual, un simbol al demnității, al credinței neclintite și al idealului de unitate națională. Memoria sa este cinstită în întreaga țară, mai ales în Transilvania, unde numele său este legat pentru totdeauna de actul fondator al României Mari.