30 ianuarie este o sărbătoare a minții luminate și a inimii aprinse de credință. Sfinții Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur – sunt dovada vie că inteligența nu se opune credinței, ci o adâncește.

Vasile, rigoare, organizare, grijă socială dusă până la jertfă. Grigorie, adâncime teologică și poezie a cuvântului despre Dumnezeu. Ioan, foc al predicii și conștiință necruțătoare în fața nedreptății

Împreună, ei sunt temelia culturii creștine, patronii școlilor, ai profesorilor, ai studenților, ai tuturor celor care caută adevărul cu mintea limpede și sufletul curat.

A-i cinsti „cum se cuvine” înseamnă nu doar să-i pomenim la slujbă, să le citim textele, ci și să încercăm, fiecare la măsura lui, să unim cunoașterea cu credința, adevărul cu iubirea, curajul cu responsabilitatea.

O sărbătoare care ne amintește că sfințenia poate fi și profund intelectuală, iar cultura, un drum spre Dumnezeu.

Sfântul Vasile cel Mare († 379). Arhitectul Bisericii vii și al filantropiei creștine. A organizat viața monahală într-o formă echilibrată, comunitară, care stă la baza monahismului răsăritean până azi. A luptat ferm împotriva arianismului, apărând dumnezeirea Fiului. A înțeles că Evanghelia nu se trăiește doar în cuvinte, ci și în grija față de cel slab.

După el au rămas „Vasiliada”, un adevărat complex social (spital, azil, cantină), fără precedent în lumea antică. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, una dintre cele mai adânci teologic. Reguli monahale care sunt încă fundamentale. A arătat că Biserica trebuie să fie și mamă socială, nu doar învățătoare. A unit teologia cu responsabilitatea concretă față de om.

Sfântul Grigorie Teologul († 390). Poetul Treimii și apărătorul tainelor dumnezeiești. A formulat limpede învățătura despre Sfânta Treime, într-un moment de mare confuzie doctrinară. A re-creștinat Constantinopolul prin predici profunde, când orașul era dominat de erezii. A adus un limbaj nou: teologie ca rugăciune și poezie.

De la el avem celebrele „Cuvântări teologice”, temelie a dogmei ortodoxe. Poezii teologice de o profunzime rară. Imaginea teologului smerit, care se retrage când puterea riscă să corupă adevărul. A stabilit că teologia nu este pentru ambiție, ci pentru curățirea minții și întâlnirea cu Dumnezeu. A definit cine poate vorbi despre Dumnezeu și cum.

Sfântul Ioan Gură de Aur († 407). Conștiința morală a Bisericii și vocea poporului. A predicat pe înțelesul tuturor, cu o forță morală fără egal. A criticat luxul, corupția, nedreptatea, inclusiv la curtea imperială. A cerut o viață creștină autentică, trăită zilnic, nu doar declarată. De la el ne-am ales cu „Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur„ slujită aproape zilnic. Comentarii biblice care sunt citite și azi. Modelul episcopului care suferă exilul pentru adevăr. A făcut din Biserică o voce publică, capabilă să mustre puterea și să apere demnitatea omului.

Cei trei ierarhi sunt sărbătoriți laolaltă pentru că împreună au arătat că, credința fără cultură e fragilă, cultura fără credință e goală, iar Biserica are nevoie de rigoare (Vasile), adâncime (Grigorie) și foc profetic (Ioan). Ei au pus temelia teologică, liturgică, socială și morală a creștinismului răsăritean, o moștenire care încă ne ține.

Într-o lume frământată de idei, ambiții și puteri trecătoare, Dumnezeu a ridicat trei oameni care au știut să nu confunde strălucirea minții cu mândria ei. Vasile, Grigorie și Ioan, trei glasuri diferite, o singură inimă.

Vasile a învățat Biserica să fie casă. Casă pentru cel flămând, pentru cel bolnav, pentru cel uitat. A știut că adevărul dogmei se verifică în pâinea împărțită și în rana legată cu grijă. În rigoarea lui calmă, credința a devenit faptă, iar iubirea, instituție vie.

Grigorie a îndrăznit să vorbească despre Dumnezeu cu teamă și cu frumusețe. A știut că taina nu se strigă, ci se rostește încet, ca o rugăciune. Cuvintele lui nu au fost arme, ci ferestre. Prin ele, Treimea a coborât în limbaj omenesc fără să-și piardă lumina.

Ioan a aprins focul conștiinței. A spus adevărul când tăcerea era mai sigură. A ales exilul în locul compromisului și sărăcia în locul aplauzelor. În glasul lui, Evanghelia a devenit judecată și mângâiere deopotrivă.

Trei ierarhi. Nu identici, nu uniformi, ci uniți prin aceeași sete de adevăr. Împreună au arătat că Biserica nu merge înainte prin forță, ci prin minte luminată, inimă curată și curaj jertfelnic.

Astăzi îi cinstim nu doar cu numele, ci cu dorința de a fi mai atenți la om, mai responsabili față de adevăr și mai smeriți în fața lui Dumnezeu. Pentru că, prin ei, credința a învățat să gândească, iar gândirea, să se roage.