Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a spus astăzi un mare “DA” pentru demararea procedurii de transfer a Spitalului de Recuperare Borșa către Administrația Publică Locală.

Această schimbare va permite realizarea unor investiții importante pentru modernizarea spitalului și îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților.

Compartimentul de Primiri Urgențe a fost inclus în sistemul de finanțare directă de la bugetul Ministerului Sănătății, ceea ce înseamnă resurse suplimentare pentru medicamente, materiale sanitare, investigații și pentru activitatea personalului medical.

Mulțumită implicării directe și sprijinului constant al președintelui Gabriel Valer Zetea, dar și al Consiliului Județean Maramureș, spitalul va avea finanțare pentru un Computer Tomograf modern, studiu de fezabilitate pentru reabilitare și modernizare, dotare cu echipamente medicale de peste 20 de milioane de lei, modernizarea prosecturii și a farmaciei spitalului, înființarea spitalizării de zi.