Baia Mare devine, din nou, locul unde tradiția prinde viață prin joc și voie bună. Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” dă startul cursurilor de dans popular dedicate adulților, într-o atmosferă relaxată, energică și prietenoasă.

Cei care își doresc să învețe pași autentici de joc popular, să facă mișcare și să descopere frumusețea tradițiilor românești sunt invitați să participe indiferent de vârstă sau experiență. Organizatorii promit sesiuni interactive, coordonate de profesioniști cu experiență în domeniul folcloric.

Cursurile vor avea loc în fiecare marți, între orele 19:00 și 20:00, în incinta Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”.

Activitatea este coordonată de Lavinia Pașca și Daniel Bota, iar cei interesați se pot înscrie sau pot solicita informații suplimentare la numărul de telefon 0757 364 048.

Inițiativa își propune să aducă oamenii mai aproape de tradițiile autentice și să transforme dansul popular într-o experiență accesibilă și plină de energie pentru toate generațiile.