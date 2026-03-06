În cadrul parteneriatului intitulat „Punți între oameni”, încheiat între Mănăstirea Godoncourt din Franța și Casa de Tip Familial Bradului Sighetu Marmației, copiii și educatorii au primit cu multă bucurie mărțișoare lucrate manual de către măicuțele de la mănăstirea ortodoxă românească din Franța.

Gestul lor plin de căldură a adus un strop de primăvară și a întărit legătura frumoasă dintre oameni aflați la distanță, dar uniți prin gânduri bune și generozitate.



La rândul lor, copiii au dorit să dăruiască mai departe bucuria primită. Astfel, au oferit mărțișoare confecționate chiar de ei doamnelor de la Muzeul de Științe ale Naturii Sighetu Marmației și de la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței Sighet, iar la Muzeul de Etnografie Sighetu Marmației au făcut o mică donație în scop caritabil.

Prin aceste gesturi simple, dar pline de semnificație, copiii au arătat că bucuria de a primi devine și mai mare atunci când este împărtășită.