La sediul Consiliului Județean Maramureș a avut loc o întâlnire de lucru între președintele CJ Maramureș, Gabriel-Valer Zetea, și parlamentarii județului, având ca obiectiv discutarea celor mai importante proiecte de infrastructură ale Maramureșului și identificarea modalităților prin care acestea pot fi susținute la nivel guvernamental și parlamentar. Pe agenda întâlnirii s-au aflat două proiecte esențiale pentru dezvoltarea județului:

Drumul Expres Baia Mare – Satu Mare – susținerea demersurilor necesare pentru adoptarea Hotărârii de Guvern care să permită deblocarea finanțării și demararea etapelor de implementare ale acestui proiect esențial pentru conectarea Maramureșului la infrastructura națională de transport;

Axa de mobilitate Nord–Sud (Sighetu Marmației – Baia Mare) – susținerea alocării fondurilor necesare realizării studiului de fezabilitate, ca prim pas pentru realizarea acestui proiect strategic care va contribui la dezvoltarea echilibrată a întregului județ.

La întâlnire au participat 7 dintre cei 10 parlamentari ai județului Maramureș: Crina-Fiorela Chilat – Deputat PSD, Zahoranszki Brigitta-Eva – Deputat UDMR, Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș – Senator PNL, Ionel-Ovidiu Bogdan – Deputat PNL, Brian Cristian – Deputat USR, Daniel-Cătălin Ciornei – Deputat AUR, Călin-Florin Groza – Deputat UNIT. Parlamentarii Lucian-Ioan-Titus Morar – Deputat PSD, Sorin Vlașin – Senator PSD și Costache Chertif – Senator AUR au lipsit motivat de la întâlnire.

Discuțiile s-au concentrat pe necesitatea unei colaborări instituționale între administrația județeană și parlamentarii de Maramureș pentru susținerea proiectelor majore de infrastructură care pot contribui la dezvoltarea economică a județului și la îmbunătățirea conectivității regionale. În cadrul întâlnirii, parlamentarii județului Maramureș și conducerea Consiliului Județean Maramureș au semnat „Pactul pentru infrastructura Maramureșului”, un angajament comun de colaborare loială pentru susținerea acestor proiecte strategice. Documentul stabilește că reprezentanții Maramureșului în Parlamentul României și administrația județeană vor susține, în mod coordonat, la nivel guvernamental și parlamentar, proiectele majore de infrastructură ale județului.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel-Valer Zetea a mulțumit parlamentarilor pentru faptul că au răspuns rapid invitației de a participa la această întâlnire de lucru și pentru disponibilitatea arătată în susținerea proiectelor importante ale județului.

„Le mulțumesc parlamentarilor de Maramureș care au răspuns invitației și au venit la această întâlnire de lucru. Este un semn de responsabilitate și de respect față de oamenii care ne-au trimis să îi reprezentăm. Chiar dacă trei dintre colegi nu au putut fi prezenți, ei au lipsit motivat și susțin aceste proiecte. Faptul că toți parlamentarii județului au semnat Pactul pentru infrastructura Maramureșului arată că Maramureșul știe să vorbească pe o singură voce atunci când vine vorba despre dezvoltarea județului. Aici am încheiat campania electorală și ne concentrăm pe problemele reale ale județului. Maramureșul nu are culoare politică atunci când discutăm despre infrastructură și despre viitorul oamenilor. În astfel de momente trebuie să fim parteneri și să vorbim aceeași limbă pentru a obține sprijinul necesar proiectelor mari de care Maramureșul are nevoie”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș.

Șeful administrației județene a subliniat că își dorește continuarea dialogului și a colaborării cu toți parlamentarii județului pentru promovarea intereselor Maramureșului și pentru susținerea proiectelor majore de infrastructură care pot contribui la dezvoltarea economică și la creșterea conectivității regionale.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș