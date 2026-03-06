Joi, 5 martie a.c., în intervalul orar 10.00-13.00, polițiștii din Baia Sprie, alături de specialiștii Registrului Auto Român Maramureș au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale săvârșite pe drumurile publice.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite 15 de autoturisme, iar ca urmare a neregulilor constatate au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în baza O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, în cazul a cinci autoturisme polițiștii au dispus reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea abaterilor constatate. Totodată, în cazul a doi conducători auto care prezentau un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 11.000 de lei.

Pentru prevenirea faptelor ilegale și creșterea gradului de siguranță, polițiștii vor continua acțiunile.