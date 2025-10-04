Vineri, 3 octombrie, de la ora 18:00, clădirea Minerul din Baia Mare a găzduit, în fața unui public numeros, vernisajul expoziției de pictură experimentală „Ritual. Pictură/Experiment”, semnată de artiștii Adrian Prykop, Cristian Codrea și Mihail Sârb.

Evenimentul, curatoriat de Florin Gherasim, reprezentant al Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, a oferit publicului o incursiune inedită în zona artei contemporane, unde tehnica, emoția și simbolul se împletesc într-un dialog provocator.

Expoziția propune o meditație profundă asupra vieții artei, morții sale și a ideii de imortalitate artistică, invitând privitorul să participe la o experiență vizuală și conceptuală dincolo de convențiile estetice clasice.

Evenimentul s-a bucurat de o atmosferă efervescentă, adunând artiști, profesori, tineri creatori și iubitori ai artei moderne, confirmând încă o dată rolul Băii Mari ca pol cultural activ și deschis experimentului artistic.

Foto:Andrei Alexandru Achim