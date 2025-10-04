Scene periculoase surprinse zilele trecute în zona Câmpul Tineretului din Baia Mare. Un tânăr a fost filmat în timp ce circula cu o motocicletă electrică pe pista de biciclete, cu o viteză estimată de martori între 60 și 70 km/h.

Imaginile, transmise redacției de mai mulți cititori, arată cum vehiculul trece în viteză printre bicicliști și pietoni, punând în pericol siguranța tuturor celor aflați în zonă. „E o nebunie. Abia ne ferim de trotinete, acum au apărut și motoarele pe pistă”, a spus un martor.

Pista de biciclete din Câmpul Tineretului este intens circulată, mai ales în weekend, fiind frecventată de copii, sportivi și familii. Astfel de comportamente pot avea consecințe grave, iar poliția ar trebui să verifice legalitatea circulației unor astfel de vehicule pe pistele pentru biciclete, spun oamenii revoltați.

Reamintim că legislația rutieră interzice circulația motocicletelor – chiar și electrice – pe pistele destinate bicicliștilor. În caz de accident, responsabilitatea revine integral conducătorului vehiculului.

Cititorii ne-au avertizat că fenomenul nu este izolat, iar tot mai mulți tineri folosesc motociclete electrice puternice pe pistele de biciclete din oraș.