Actorul italian Remo Girone, cunoscut publicului din întreaga lume pentru interpretarea magistrală a mafiotului Tano Cariddi în celebra serie de televiziune „La Piovra” (Caracatița), a murit pe neașteptate la vârsta de 76 de ani, în locuința sa din Principatul Monaco.

Deși faima sa a fost legată de micile ecrane, adevărata pasiune a lui Girone a rămas întotdeauna teatrul.

De la Eritreea la Roma: începuturile unui artist complex

Născut în 1948, în Eritreea – pe atunci colonie italiană –, Remo Girone și-a petrecut copilăria în Africa, participând de timpuriu la spectacole de tineret. La doar 13 ani, s-a mutat la Roma, unde avea să urmeze cursurile prestigioasei Academii de Artă Dramatică, pas decisiv care i-a schimbat destinul.

Cariera sa a început pe scenă, unde a fost remarcat pentru interpretările sensibile și intense din piese clasice. A colaborat cu regizori importanți precum Luca Ronconi, Giancarlo Cobelli, Andrée Ruth Shammah, și a jucat în spectacole memorabile – de la „Moartea unui comis voiajor” la „Unchiul Vania” de Cehov, regizat în 1996 de Peter Stein, un rol pe care îl considera printre cele mai dragi.

A colaborat și cu mari autori italieni, precum Pier Paolo Pasolini, interpretând în 1998 în „Orgia”, în regia lui Massimo Castri.

Tano Cariddi: rolul care l-a făcut nemuritor

Succesul uriaș a venit în 1987, odată cu apariția sa în a treia parte a serialului de televiziune „La Piovra”, realizat de Luigi Perelli și difuzat de Rai. Serialul, care îl avea în rol principal pe Michele Placido, a devenit un fenomen internațional, iar Girone – interpretul inteligentului și nemilosului Tano Cariddi – a devenit simbolul absolut al „răului fascinant”.