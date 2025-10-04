Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan, la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.Deși Coaliția nu a ajuns încă la un consens în privința concedierilor la stat, premierul anunță și al treilea pachet de măsuri. Acesta va schimba legislația și pentru actualii și viitorii pensionari. Cumulul pensiei cu salariul la stat ar putea fi interzis, iar condițiile pensionării anticipate înăsprite.

România a reușit să evite intrarea în incapacitate de plată, prin primul pachet de măsuri care a însemnat și creșteri de taxe pentru populație și firme, dar finanțele sunt încă dezechilibrate – spune prim-ministrul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, premierul României: „Degeaba am mărit taxele, dacă banii nu sunt colectați și nu intră efectiv în bugetul statului. Pentru asta e nevoie să avem o disciplină financiară în continuare, să finalizăm digitalizarea ANAF-ului și Vămii, să combatem ferm evaziunea fiscală, să combatem munca la negru.”

Reforma administrației, marea restanță a primelor 100 de zile

După primele 100 de zile de când a preluat guvernarea, o mare restanță este reforma administrației publice locale și centrale. Coaliția de guvernare nu a reușit până acum să ajungă la un consens privind concedierile din ministere, agenții, primării și consilii județene.