La data de 28 august a.c., în intervalul orar 12.30-14.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite ce se comit la regimul silvic, pe raza localităților aflate în zona de competenţă.

Pe parcursul acțiunii au fost legitimate 47 de persoane și tot atâtea autovehicule au fost oprite pentru a fi verificate.

Totodată, poliţiştii au efectuat verificări în ceea ce priveşte transportul de material lemnos, astfel că au fost oprite şi controlate trei vehicule.

Polițiștii au aplicat 4 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, au fost reținute trei certificate de înmatriculare, un permis de conducere și un set de plăcuțe de înmatriculare.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 4.000 de lei.

Polițiștii continuă acțiunile de verificare în trafic pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul transportului de material lemnos.