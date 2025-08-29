Colectivul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare a adus un călduros omagiu doamnei dr. Mihaela Leșe, o figură emblematică a medicinei maramureșene, recunoscută pentru profesionalismul, dedicarea și umanitatea sa remarcabile.

Dr. Mihaela Leșe a fost celebrată pentru contribuția sa de o viață în slujba sănătății, fiind un model inspirațional pentru generații de medici și un sprijin neprețuit pentru mii de pacienți. Prin munca sa neobosită, respectul față de cei aflați în suferință și pasiunea pentru profesie, doamna doctor a transformat actul medical într-o adevărată misiune de salvare a vieților.

„În numele întregului colectiv al spitalului, dorim să îi mulțumim doamnei dr. Mihaela Leșe pentru tot ceea ce a realizat, pentru dăruirea sa și pentru lecțiile de omenie pe care ni le-a oferit. Este un exemplu de profesionalism și devotament care va rămâne viu în inimile noastre și în memoria comunității”, a declarat dr. Rareș Pop, manager interimar al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

Conducerea și personalul spitalului își exprimă profunda recunoștință și admirație pentru moștenirea lăsată de dr. Mihaela Leșe, subliniind impactul profund al activității sale asupra comunității medicale și a pacienților din regiune.