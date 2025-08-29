Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în vederea executării lucrărilor de spălare și igienizare a unor parcări publice, Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației a aprobat eliberarea și închiderea temporară a unor parcări publice din orașul nostru.

Astfel, Direcția Utilități Publice împreună cu SC DRUSAL CITY SA vor efectua intervenții conform următorului program:

• sâmbătă, 30.08.2025, ora 07:00 – Bulevardul Unirii, tronson cuprins între Bulevardul Republicii și girația Hortensiei;

• duminică, 31.08.2025, ora 07:00 – Bulevardul Unirii, tronson cuprins între girația Hortensiei și girația străzii George Coșbuc.

Eliberarea parcărilor se va face în ziua premergătoare lucrărilor de salubrizare, începând cu ora 16:00.