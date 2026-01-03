În perioada 22 – 28 decembrie 2025, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 985 de sancțiuni contravenționale.

Astfel, au fost aplicate 252 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 71 celor care nu foloseau centura de siguranță.

De asemenea, au fost aplicate 8 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 33 pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice și 142 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

Totodată, au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență, 7 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și 3 pentru depășire neregulamentară.

Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 61 de permise de conducere, dintre care 29 pentru viteză și au retras 75 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 5 infracțiuni.

La data de 26 decembrie 2025, ora 15:46, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A3 Turda – Borș au oprit în trafic un bărbat care ar fi condus pe tronsonul autostrăzii A3 Câmpia Turzii- Nădășelu, la kilometrul 16, un autoturism cu 211 km/h, pe un tronson de drum unde limita maxim admisă este de 130 km/h, depășind astfel limita de viteză impusă de lege cu 81 km/h.

În cauză au fost luate măsurile legale, conducătorului auto fiindu-i reținut permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru 120 de zile și eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

La data de 28 decembrie 2025, ora 15:10, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nădlac au depistat pe autostrada A1, la kilometrul 431, un bărbat care conducea un autoturism cu 191 km/h, pe un tronson de drum unde limita de viteză maxim admisă este de 130 km/h.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă, în valoare de 2.025 de lei, conform prevederilor O.U.G. 195/2002, fiindu-i reținut permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru 90 de zile și eliberată dovadă cu drept de circulație 15 zile.