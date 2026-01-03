În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2.300 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 4.600 de fapte contravenționale, iar 370 de permise de conducere au fost reținute.

La data de 2 ianuarie a.c., polițiștii au acționat, la nivel național, pentru a preveni faptele antisociale, organizând 370 de acțiuni și au intervenit la 2.336 de evenimente, dintre care 2.038 au fost sesizate de cetățeni prin 112.

De asemenea, au fost depistate 13 persoane urmărite național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 26 de măsuri preventive.

Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 4.636 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 2.243.717 lei.

Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 73 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 370 de permise de conducere, dintre care 46 pentru viteză și 106 pentru alcool.

De asemenea, au fost retrase 238 de certificate de înmatriculare.

Tot ieri, în cadrul acțiunii BLOCADA, organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea/combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate.

Astfel, la nivel național, peste 2.700 de polițiști și jandarmi au acționat, în sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.

Au fost organizate 349 de filtre, în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 4.840 de autovehicule și legitimate 7.819 persoane.

Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2.527 de testări cu dispozitive etilotest/alcooltest și 55 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive.

În cadrul acțiunii Blocada, polițiștii au constatat 17 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 177 de permise de conducere, dintre care 21 pentru alcool și 55 pentru viteză. Totodată, au fost retrase 110 certificate de înmatriculare.

Siguranța cetățenilor este o prioritate! În acest sens, structurile Ministerului Afacerilor Interne acționează permanent pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care pot afecta liniștea comunității, fiind pregătite să intervină atunci când situația o impune.

Acțiunile polițiștilor și jandarmilor pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică vor continua și în perioada următoare.