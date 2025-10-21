Sub coordonarea polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Maramureș, sunt desfășurate activități specifice pentru găsirea unei minore din Suciu de Sus declarată dispărută.

VARGA ANDRA IZABELA ar fi plecat în noaptea de 18.10.2025 de la domiciliu și până în prezent nu a revenit.

Minora are vârsta de 15 ani și are următoarele SEMNALMENTE: 167 cm înălțime, 60 de kg, culoarea părului negru, fața ovală și ochi căprui.

Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la depistarea bărbatului sunt rugate să sune la numărul unic de urgenţă – 112 ori să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie!