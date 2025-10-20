Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în această seară, în jurul orei 21:40, în localitatea Viile Apei, la limita dintre județele Satu Mare și Maramureș. Potrivit informațiilor inițiale, trei persoane au rămas încarcerate după ce autoturismul în care se aflau a lovit un cap de pod și a fost proiectat într-un șanț adânc.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Negrești-Oaș, cu autospeciale de descarcerare și echipaje medicale de prim-ajutor și terapie intensivă mobilă.

Conform ultimelor informații, un bărbat aflat în mașină a fost declarat decedat, iar celelalte două persoane sunt căutate de salvatori printre vegetația densă din zonă. Traficul este restricționat, iar Poliția Maramureș a preluat cazul pentru a stabili cauzele producerii tragediei.