Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile marți, 21 octombrie, în intervalul orar 9.00-18.00 pe străzile Gheorghe Șincai (nr. 25-37 și nr. 34-46), Tineretului, Salcâmului, Culturii nr. 1, Piața Revoluției nr. 5, 6, pentru lucrări de modernizare (cuplare) la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Tot marți, în același interval orar, pentru aceleași lucrări, băimărenii de pe str. Nicolae Titulescu vor avea presiune redusă la apa potabilă.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.