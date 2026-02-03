Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, în vârstă de 45 de ani, se află într-o poziție rar întâlnită în România: reușește să combine șase funcții în companii de stat cu cinci poziții în firme private.

În total, veniturile sale depășesc anual 710.000 de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 2.817 lei pe zi lucrătoare.Acesta este absolvent al Facultății de Administrare a Afacerilor din cadrul ASE și deținător al unui master în Business Administration, scrie Adevărul.

În primii ani, a activat drept consultant la McKinsey & Company și Ernst & Young, iar între 2005 și 2007 a fost director de cabinet și consilier al ministrului Finanțelor, Sebastian Vlădescu, ceea ce i-a deschis ușa către numeroase consilii de administrație ale companiilor la care statul este acționar.

Pe plan politic, se declară independent, dar a candidat la alegerile locale din 2020 pentru Consiliul General al Municipiului București din partea Partidului Verde, fără a avea o legătură constantă cu activitatea civică.

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș deține în prezent trei funcții de membru în consiliile de administrație ale Nuclearelectrica, Romgaz și Rasirom SA. În paralel, ocupă șase poziții executive în cadrul societăților rezultate din parteneriatul dintre Tinmar Energy și Complexul Energetic Oltenia (CEO), inclusiv la parcurile fotovoltaice Turceni, Rovinari, Pinoasa, Bohorelu și la Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz Turceni.

Deși aceste firme au fost înființate acum trei ani, lucrările efective nu au început, iar Benghea Mălăieș încasează anual sume considerabile fără să existe activitate concretă: de la fiecare parc fotovoltaic a încasat 31.093 lei/an, iar de la combinatul de la Turceni 108.819 lei/an. Astfel, veniturile sale de la stat depășesc 310.000 de lei anual.

De-a lungul carierei, a mai făcut parte din consiliile de administrație ale Transelectrica, RADEF, Imprimeria Națională, Loteria Română, CFR Călători SA, Smart SA și Distribuție Energie Electrică România SA și a ocupat poziții executive precum director general la Transelectrica sau director financiar la TAROM.

Benghea Mălăieș deține cinci funcții în firme private, care îi aduc aproximativ 400.000 de lei anual. Printre acestea se numără StanleyBet Capital SA, S.A.I Capital Point SA, Credia Fintech SRL, ABM Administrare Management SRL, WForce Technology SRL, Agroflug SRL și Infinicom Hub SRL.

În declarația sa de avere din 2024, menționează că a împrumutat firme și persoane fizice cu sume totale de circa 1,3 milioane lei, inclusiv Credia Fintech SRL (50.000 lei) și Infinicom Hub SRL (15.000 euro).

Benghea Mălăieș a colaborat cu antreprenori din sectorul energetic și financiar, inclusiv Tinmar Energy, Stelian Darie (fost director Luxten) și Silviu Lucian Boghiu, fost director general la Electrica SA, reținut de DNA și ulterior achitat.