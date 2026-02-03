Elevii de gimnaziu ai Colegiului Național „Vasile Lucaciu” au obținut rezultate remarcabile la Concursul Național Interdisciplinar „La Școala cu Ceas”, desfășurat în data de 31 ianuarie 2026, la Râmnicu Vâlcea, reconfirmând nivelul ridicat al pregătirii academice din cadrul instituției.

Lotul participant a fost alcătuit din 12 elevi pasionați, coordonați de profesoara de geografie Cardoș Laura, în cadrul Centrului Județean de Excelență. Dintre aceștia, 11 elevi provin de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, unde au demonstrat seriozitate, rigoare și o pregătire temeinică.

Sub îndrumarea atentă și dedicată a profesoarei Cardoș Laura, elevii și-au evidențiat nu doar cunoștințele solide de geografie, ci și capacitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare, spiritul competitiv și dorința de a atinge excelența. Implicarea și profesionalismul cadrului didactic au avut un rol esențial în obținerea acestor performanțe.

Un aport important în pregătirea elevilor l-a avut și profesoara Stecko Viorica, prin activitatea riguroasă desfășurată la clasă, contribuind în mod semnificativ la formarea unei baze teoretice solide.

Participarea la concurs, desfășurată pe parcursul a trei zile (30 ianuarie – 1 februarie), a fost completată de o valoroasă experiență educativă aplicată. Elevii au explorat Defileul Oltului, au vizitat Mănăstirea Cozia, au parcurs pasurile Turnu Roșu și Cozia și au observat obiective geografice și turistice de pe Valea Oltului, activități care au reprezentat o veritabilă lecție practică de geografie.

Rezultatele obținute confirmă încă o dată preocuparea constantă a Colegiului Național „Vasile Lucaciu” pentru susținerea performanței și a excelenței în educație.