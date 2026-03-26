Miercuri, 25 martie a.c., în jurul orei 18.20, polițiștii municipiului Baia Mare au surprins cu aparatul radar, o autoutilitară, care circula pe strada Electrolizei din localitate.

Polițiștii au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat.

Ulterior, au pornit în urmărirea acesteia, fiind depistată și oprită pe strada Luminișului.

Polițiștii au identificat la volanul autoutilitarei un tânăr de 23 de ani.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit că tânărul figurează cu dreptul de a conduce suspendat.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.