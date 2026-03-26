Primăria Recea organizează, în zilele de 27 și 28 martie, o campanie de colectare a aparatelor electrice și electronice uzate, destinată locuitorilor din comună și din localitățile aparținătoare. Acțiunea are ca scop protejarea mediului și încurajarea reciclării responsabile.

În cadrul campaniei vor fi colectate frigidere, mașini de spălat, televizoare, boilere, calculatoare, electrocasnice mici și mari, precum și becuri și baterii.

Cetățenii pot programa ridicarea gratuită de la domiciliu apelând numerele de telefon 0744 781 781 sau 0800 444 800 ori completând formularul disponibil online. O echipă dedicată va prelua aparatele direct de la adresa indicată.

Vineri și sâmbătă, între orele 09:00 și 15:00, mașinile de colectare vor circula în comuna Recea și în localitățile Bozânta Mică, Lăpușel, Mocira și Săsar. Sâmbătă, în același interval orar, deșeurile electrice pot fi predate și la punctul de colectare amenajat în fața Primăriei.

Participanții la campanie vor intra automat într-o tombolă cu premii, constând în echipamente electrice și electrocasnice noi, printre care blender, șlefuitor, aerotermă, bormașină și sandwich maker. Tragerea la sorți va avea loc sâmbătă, la ora 15:00, la punctul de colectare.

Campania este organizată de Primăria Recea, în parteneriat cu The Green Project și cu sprijinul instituțiilor de mediu și al partenerilor locali