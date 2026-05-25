Un urs a intrat, vineri, 22 mai 2026, într-un hotel din stațiunea Poiana Brașov, provocând panică în rândul turiștilor și al angajaților. Reprezentanții unității de cazare susțin că au apelat numărul de urgență 112, însă li s-ar fi transmis că situația nu reprezintă o urgență și că trebuie să contacteze Poliția Locală.

Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere ale hotelului. În imagini se vede cum ursul urcă scările și încearcă să forțeze o ușă de acces în clădire.

Potrivit angajaților, intervenția autorităților a întârziat, iar personalul hotelului a fost nevoit să supravegheze zona pe timpul nopții pentru siguranța turiștilor.

„A sunat colegul la 112 și i s-a spus că un urs în hotel nu este o urgență și să nu mai sune la ei. Și că trebuie anunțată Poliția din Poiana Brașov. Noi am stat de pază în noaptea aia și s-a sunat continuu la 112. Staff-ul a renunțat la un moment dat, dezamăgit, că toate eforturile noastre au fost în zadar, deși era o echipă în Poiană”, au declarat angajații, potrivit Brașov Știri.

Un alt incident similar a fost semnalat sâmbătă, 23 mai, în apropierea unui alt hotel din stațiune, semn că prezența urșilor în zonele turistice din Poiana Brașov continuă să creeze probleme și îngrijorare în rândul localnicilor și al vizitatorilor.