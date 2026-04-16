Vineri, 17 aprilie, de Praznicul închinat Izvorului Tămăduirii, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Petrova, Protopopiatul Vișeu, cu ocazia serbării hramului.

Troparul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu la Praznicul Izvorul Tămăduirii: „Ca un izvor neîmpuținat al milostivirii, de Dumnezeu dăruită Născătoare de Dumnezeu curată, izvorăște-ne apa darurilor tale; căci cu credință cinstim izvorul tău cel sfânt, care revarsă lumii ape de mântuire, ca să ne izbăvim de bolile sufletești și să ne învrednicim de darul tămăduirilor”.