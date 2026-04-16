Asociația ASSOC marchează finalizarea proiectului „Dezvoltare prin digitalizare – ASSOC”, implementat prin PNRR, prin rezultate care au contribuit la modernizarea infrastructurii digitale și au crescut competențele a peste 100 de angajați.

Proiectul a avut ca obiectiv principal creșterea nivelului de digitalizare a organizației, în vederea îmbunătățirii serviciilor sociale oferite beneficiarilor și creșterii eficienței operaționale interne.

Rezultatele obținute au avut ca efect transformarea digitală a ASSOC. În cadrul proiectului, s-au implementat soluții moderne, precum un sistem IoT de monitorizare a calității aerului, dar s-a și îmbunătățit infrastructura hardware. De asemenea, s-au dezvoltat servicii de cloud computing pentru securizarea și gestionarea eficientă a datelor. Totodată, organizația a contractat servicii de inteligență artificială prin care se vor putea optimiza serviciie sociale, dar și alte departamente interne.

Un rezultat important îl reprezintă dezvoltarea și implementarea de soluții software dedicate, inclusiv o platformă pentru gestionarea relațiilor cu beneficiarii și partenerii și una pentru management financiar și operațional.

Componenta de dezvoltare a competențelor digitale a avut un impact semnificativ, peste 100 de angajați și 11 voluntari fiind formați în utilizarea tehnologiilor digitale. Instruirea acestora contribuie la creșterea calității serviciilor furnizate și la adaptarea organizației la cerințele unei societăți digitale în continuă schimbare.

În același timp, proiectul a vizat și creșterea accesibilității serviciilor pentru beneficiari, prin dezvoltarea unei soluții de consiliere online și prin crearea de conținut digital dedicat persoanelor vârstnice, abordând teme relevante precum sănătatea, igiena, alimentația și drepturile acestora.

Proiectul, cod 524/i9/c7/17.10.2025, a fost implementat în cadrul apelului „Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale”, finanțat prin PNRR – UrmătoareaGenerațieUE, iar în următoarele 12 luni va urma o perioadă de sustenabilitate în care soluțiile digitale dezvoltate vor fi utilizate, optimizate și integrate în mod continuu în activitatea organizației.

Digitalizarea va permite ASSOC să răspundă mai rapid nevoilor comunității, impactul fiind vizibil în creșterea eficienței serviciilor sociale și la îmbunătățirea accesului beneficiarilor la acestea, inclusiv în mediul online.

Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – UrmătoareaGenerațieUE.

„Dezvoltare prin digitalizare – ASSOC”

Nr. ordine 524/i9/c7

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

