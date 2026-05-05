Activitățile de cercetare penală și probatoriul administrat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, sub coordonarea procurorului de caz, au condus la reținerea pentru 24 de ore, a doi tineri, de 24 și 29 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat.

În fapt, la data de 3 mai a.c., în jurul orei 17.40, un bărbat de 44 de ani a sesizat polițiștii din Baia Mare, prin apel unic de urgență 112, cu privire la faptul că, în noaptea de 2 spre 3 mai a.c, persoane necunoscute ar fi pătruns într-un imobil situat pe raza localității Firiza, iar dintr-o valiză ar fi sustras suma de 137.600 de lei.

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat doi tineri bănuiți de comiterea faptei.

Având în vedere probatoriul administrat în cauză, sub supravegherea procurorului de caz, față de cei doi tineri, ieri, 4 mai a.c., a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

În cursul zilei de astăzi, cei în cauză vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.