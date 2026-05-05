Miercuri, 6 mai, de la ora 19:00, în sala mare a Teatrul Municipal Baia Mare, publicul este invitat la spectacolul „Variațiuni enigmatice” de Eric-Emmanuel Schmitt, în regia și scenografia lui Cristian Ioan.

Producția aparține Centrul Cultural Municipal George Coșbuc Bistrița și îi aduce pe scenă pe actorii Dorin C. Zachei și Radu Botar.

Textul piesei este inspirat de celebra lucrare „Enigma Variations” a compozitorului britanic Edward Elgar, ale cărei influențe se regăsesc subtil în firul narativ.

„Variațiuni enigmatice” este o piesă despre iubire și moarte, despre fragilitatea adevărului și jocul minciunii. Regizorul Cristian Ioan descrie spectacolul ca pe o experiență care răscolește profund: „Este un text care te rostogolește pe toate părțile, te face să plângi și să râzi în același timp și atinge cele mai ascunse colțuri ale ființei.”