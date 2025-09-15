În fiecare săptămână, în anumite zone ale municipiului Baia Mare, în organizarea Direcției de Asistență Socială Baia Mare în parteneriat cu Asociatia pentru SMURD Maramures și Meditech SRL au loc sesiuni gratuite de instruire dedicate utilizării defibrilatoarelor automate externe (AED), în punctele cheie din oraș.

Următoarele două sesiuni se vor desfășura pe 18 septembrie, de la ora 10:00, la:

– Stadionul Municipal „Viorel Mateianu”, Str. Câmpul Tineretului, nr. 1;

– Centrul Social „Regina Maria” Baia Mare, Str. Valea Roșie, nr. 10.

Participanții vor învăța cum să recunoască un stop cardio-respirator, cum să apeleze eficient serviciul 112, cum să aplice tehnicile de suport vital de bază și cum să utilizeze un AED.Instruirea este deschisă tuturor, fără taxă de participare.