Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru perioada 15–22 septembrie, anunțând o vreme schimbătoare, cu alternanțe între ploi, episoade de instabilitate atmosferică și intervale de încălzire peste mediile perioadei.

Pe parcursul zilei de 15 septembrie, vremea va fi mai caldă decât normal în sud și apropiată de media climatologică în rest. Vor fi înnorări și averse în est, sud-est și local în centru, iar în Carpații Orientali se pot depăși 20 l/mp. Maximele se vor încadra între 20 și 30 de grade, iar minimele între 4 și 17 grade.

Ziua de 16 septembrie va aduce vreme frumoasă, cu cer variabil și temperaturi maxime de 23–31 de grade. Spre seară și noaptea însă, în vest, nord și centru vor apărea averse și descărcări electrice, cu cantități izolat de 15–20 l/mp.

Pe 17 septembrie, meteorologii anunță o răcire în majoritatea regiunilor. Vor fi ploi în sud, est și centru, iar vântul va avea intensificări temporare, mai ales la munte. Temperaturile maxime se vor situa între 17 și 26 de grade, iar minimele între 4 și 14 grade.

În intervalul 18–19 septembrie, valorile termice vor crește treptat în sud și sud-est, în timp ce în restul țării se vor menține apropiate de cele din ziua precedentă. Vor fi înnorări și ploi slabe local, iar maximele vor urca până la 27 de grade.