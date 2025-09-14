Un accident rutier grav, produs miercuri seara pe Littlewick Road, în zona Knaphill, Surrey, a curmat viața unui tânăr român. Coliziunea, care a implicat trei vehicule, s-a petrecut în jurul orei 22:40 (ora locală).

Victima este Vlăduț Codruț Moiș, originar din Sighetu Marmației, Maramureș, în vârstă de 24 de ani. Tânărul se afla la volan și se îndrepta din Woking spre prietena sa atunci când s-a produs tragedia. El a murit la fața locului, iar un alt șofer, de aproximativ 30 de ani, a fost transportat la spital cu răni grave.

Drumul a fost închis mai multe ore pentru cercetări, dar a fost redeschis ulterior. Poliția din Surrey a făcut apel la martori sau la persoane care ar putea deține imagini ori filmări să ia legătura cu autoritățile.

Comunitatea românească, în doliu

Moartea lui Vlăduț a cutremurat comunitatea de români din Marea Britanie. Prieteni și cunoscuți i-au adus omagii, descriindu-l ca pe „un suflet minunat – fiu, frate și prieten – plin de viață și vise”, aflat la doar o lună de a împlini 25 de ani.

Strângere de fonduri pentru repatriere

Familia și prietenii au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a acoperi costurile repatrierii trupului neînsuflețit în România. Suma include transportul funerar, zborul internațional, documentele și formalitățile legale, precum și înmormântarea creștinească în Sighetu Marmației.

Până în prezent, campania a reușit să adune aproape 80% din suma necesară. Cei care doresc să sprijine familia pot contribui prin intermediul paginii de donații online.

https://www.gofundme.com/f/help-bring-vladut-home-a-tragedy-just-minutes-from-home