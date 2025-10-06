În baza probatoriului administrat de polițiștii din Baia Mare a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore a unui tânăr cercetat pentru violență în familie și amenințare. Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

La data de 5 octombrie a.c., polițiștii din Baia Mare au fost sesizați despre faptul că o tânără ar fi fost agresată fizic și amenințată de către concubin. Polițiștii au identificat un tânăr de 25 de ani, bănuit de comiterea faptelor, stabilind că în cursul lunii iulie a.c., pe numele acestuia a fost emis ordin de protecție pentru o perioadă de 9 luni.

Verificările polițiștilor au relevat că tânărul în cauză ar fi amenințat-o și ar fi exercitat acte de violență fizică, provocându-i victimei leziuni corporale, fără ca aceasta să sesizeze poliția.

În cauză a fost emis un ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică, măsură ce va fi aplicată odată cu încetarea măsurilor preventive. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă iarpolițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.